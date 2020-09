Da Preziosi ad Agnelli: le contromisure dei presidenti di A dopo la positività di De Laurentiis

Il Corriere della Sera racconta oggi alcuni dettagli sul "caso De Laurentiis" con il presidente del Napoli che si è recato alla riunione di Lega a Milano, incontrando gli altri dirigenti del calcio italiano senza mascherina, pur avendo alcuni sintomi che poi il tampone effettuato poche ore prima ha certificato essere dovuti al Covid-19. Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Calcio, tornato in serata presso la propria abitazione nella Capitale, ha trovato il telefonino con 5 chiamate del patron azzurro, che gli ha confessato di avere 38,5° di febbre. Da quel momento il tam tam e il panico tra chi aveva partecipato alla riunione coinvolge tutti, con alcuni presidenti che sono stati avvertiti immediatamente, altri che sono stati informati tramite una nota e altri ancora che hanno saputo tutto solo la mattina dopo, come il presidente del Benevento Vigorito che tra l'altro era rientrato con un volo privato ospitato proprio da De Laurentiis.

La Serie A trema - Enrico Preziosi, patron del Genoa, non è certo sereno visto che era seduto al fianco di DeLa. Per lui è scattata la quarantena in attesa del tampone che effettuerà lunedì. Il presidente del Milan Scaroni effettuerà il test oggi come l'ad del Sassuolo Carnevali. All'Inter, sia Marotta che Antonello hanno già fatto il test ieri, precauzione già presa anche da Cairo. Agnelli, come Barone e Joseph Commisso, seguiranno le buone pratiche previste dai protocolli, come l'autoisolamento. Infine anche lo stesso Dal Pino, effettuerà il tampone lunedì prossimo.