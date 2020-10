Da Ramirez a Inglese, fino a Varela e Andersen: il Torino cerca i colpi sul gong

Ampia pagina di mercato dedicata al Torino sulle colonne di Tuttosport. Il club granata ha una rosa palesemente incompleta e sta cercando di accontentare le esigenze di Marco Giampaolo. Le priorità sono attacco e centrocampo: davanti è corsa a tre fra Torregrossa, Inglese e Bonazzoli, con il giovane Marcos Paulo monitorato come colpo last-minute. Poi Joao Mario in mezzo, Ramirez o Vera per la trequarti, il terzino Varela e Andersen, Ceppitelli o Chancellor per la difesa. Cairo deve però definire anche qualche cessione: da Izzo a Lyanco, fino a Edera, Djidji e Milinkovic-Savic, sono tanti sul piede di partenza. Ore frenetiche, il Torino prepara gli ultimi colpi.