Da un parametro zero all'altro: saltato Mertens, l'Inter punta su Cavani e prova a convincerlo

Con la trattativa per Dries Mertens che si è complicata molto, visto che il belga è vicino al rinnovo con il Napoli, l'Inter va alla caccia di un altro parametro zero per l'attacco e il nome è quello di Edinson Cavani. L'uruguaiano, insieme al fratello agente, aspetta una proposta di rinnovo dal PSG ma ancora non è arrivata e per questo i nerazzurri ci stanno pensando e stanno studiando l'operazione, per convincere il centravanti a tornare in Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.