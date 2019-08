© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero acquisti. Per adesso il mercato del dopo Gianluca Petrachi non si è mosso in casa Torino ma la sensazione condivisa dagli addetti ai lavori è che i granata vogliano piazzare due colpi dopo l'Europa League. O almeno uno, visto che davanti Walter Mazzarri un nome l'ha chiesto per affiancarlo a Belotti, Zaza e Iago Falque, oltre al jolly Berenguer. Ed è Simone Verdi.

Forcing e chiusura per Verdi E' il grande nome per rinforzare l'attacco granata, chiesto e voluto da Mazzarri. La chiusura è vicina, l'accordo col Napoli e col giocatore pure. Cairo e De Laurentiis hanno infatti già trovato un'intesa sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con eventuale divisione al 50% della vendita nel prossimo biennio del giocatore o riscatto obbligatorio fissato ad altri 10 milioni.Se non dovesse andare a segno, due alternative: Christian Kouamé del Genoa e Gianluca Caprari della Sampdoria.

L'esterno sinistro Mohamed Fares della SPAL era l'obiettivo numero uno, la chiusura era pure vicina ma l'algerino si è poi infortunato. Le ipotesi ora sono Diego Laxalt del Milan, sul quale ci sono però proprio anche gli estensi e Thomas Ouwejan dell'AZ Alkmaar. Il Torino cerca anche un'alternativa a Salvatore Sirigu, è in arrivo Alberto Paleari dal Cittadella come dodicesimo.