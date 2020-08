Da Zaniolo a Chiesa: la Juventus ha sempre nel mirino i migliori talenti italiani

La Juventus continua a guardare verso i migliori talenti italiani anche per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Tuttospoort spiega che i preferiti restano Nicolò Zaniolo, che la Roma di Dan Friedkin non vorrebbe però far partire, e Sandro Tonali, per il quale però l'Inter è in vantaggio. Il terzo nome è Federico Chiesa della Fiorentina: l'assalto al viola arriverà solo in caso di partenze di Douglas Costa e/o Federico Bernardeschi.