Dagli 82 metri di galloppata, ai 90 minuti di niente. Gervinho dove sei?

Da Parma-Cagliari a Cagliari-Parma, con diciannove partite partite in mezzo: al Tardini Gervinho realizzò un gol che qualunque appassionato di calcio ricorderà, (la galoppata di 82 metri palla al piede con punte di velocità superiori ai 30 km/h), alla Sardegna Arena ha giocato probabilmente una delle sue peggiori partite dell'anno. Gli 82 metri si sono trasformati nei minuti in cui l'ex Roma si è reso irreperibile, i 30 km orari sono diventati i palloni persi: una serata storta a tutti gli effetti, che pare abbia avuto ripercussioni anche sullo stato d'animo del giocatore, molto nervoso e più volte in disaccordo col tecnico sull'atteggiamento da tenere in campo.

Sarebbe comunque assurdo mettere in discussione un giocatore che appena due giornate fa ha realizzato una doppietta alla difesa più forte del campionato e molto apprezzata a livello mondiale, quella della Juventus, e che ha contribuito a metà delle reti del Parma tra gol e assist. Un calciatore fondamentale insomma per il collettivo ducale, che fatica molto a girare in sua assenza. Non solo per il contributo in termini di giocate e gol, ma per lo stile intrinseco che D'Aversa ha dato alla squadra, mirato a sfruttare in tutto e per tutto le caratteristiche di un attaccante che gli ha regalato numerose e notevoli soddisfazioni fino ad adesso. Ritrovare un Gervinho motivato, decisivo e in grado di trascinare squadra e tifosi con le sue giocate, sarà importante già nella prossima sfida interna contro il Napoli.

