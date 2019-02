Le pagelle del Parma - Serataccia per Bastoni, Gervinho da 'Chi l'ha visto'

Risultato finale: Cagliari 2, Parma 1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6 - Il Cagliari non brilla per precisione sotto porta e di fatto il portiere non deve compiere interventi. Sui due gol di Pavoletti non sembra avere responsabilità.

Iacoponi 6 - Copre bene sulla propria fascia e con un paio di sgroppate dimostra di essere presente anche nell'accompagnare l'azione offensiva.

Alves 5,5 - Incomprensibile l'atteggiamento sul gol subito: si ferma e lascia Pavoletti solo davanti a Sepe, pareggio inevitabile.

Bastoni 5 - Perde il duello aereo con Ceppitelli in occasione del pari e quello con Pavoletti sul 2-1 rossoblù: serata da dimenticare.

Gobbi 6,5 - Da manuale il cross che mette Kucka in condizione di segnare l'1-0. Partecipa al naufragio finale della squadra senza particolari responsabilità.

Kucka 7 - Dà qualità e forza alla linea mediana ducale: fisicamente non sembra ancora al top, ma ha aggiunto un peso specifico innegabile che prima il centrocampo del Parma non aveva.

Stulac 6 - Non era in perfette condizioni ma le sue geometrie sono utili in una squadra sempre troppo imprecisa quanto riparte. Dal 64' Rigoni 6 - Si sacrifica in pressione sugli avversari ma non è un regista e si trova fuori posizione.

Barillà 6 - Meno propositivo rispetto al solito, cerca di mantenere unite le fila di un centrocampo che in apertura va in grossa difficoltà. Dall'88' Ceravolo sv.

Biabiany 5,5 - Generoso, rinuncia quasi del tutto alla fase offensiva per coprire sulla sua corsia. Pesante la palla persa che permette a Barella di sfornare l'assist per il 2-1 di Pavoletti. Dall'87' Siligardi sv.

Inglese 6 - Si muove su tutto il fronte offensivo ed è costretto a giocare per due, visto che Gervinho è non pervenuto. Come incisività, tuttavia, si poteva fare qualcosina in più.

Gervinho 5 - Totalmente fuori partita, non riesce a innescare la propria velocità e appare un pesce fuor d'acqua in ogni situazione di gioco.

Vittoria di nervi e passione: il Cagliari supera il Parma e salva Maran: rileggi la sintesi della gara.