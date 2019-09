Dai giovani al trono dorato per Chiesa: la Fiorentina prepara i rinnovi

© foto di Federico De Luca

Messa alle spalle la finestra di trasferimenti estiva, al solito scatta quel momento dell'anno conosciuto come la stagione dei rinnovi, la quale di fatto corre di pari passo con l'andamento di quella agonistica. E difficilmente in casa Fiorentina sarà fatta un'eccezione, dato che sul tavolo della dirigenza viola sono già allo studio diverse situazioni da sistemare con nuovi contratti - o quantomeno provandoci - e queste abbracciano giocatori di diverso status: dai giovani emergenti in rampa di lancio, fino ad arrivare alla stellina della squadra. Quest'ultima ovviamente è Federico Chiesa, per il quale Commisso e il suo staff hanno in mente un'idea ben precisa: fargli dimenticare i malumori estivi con una proposta da top player, che gli permetta di arrivare a guadagnare 4 milioni di euro netti a stagione, al pari di Ribery. Un trono dorato sul quale accomodarsi: da capire se da lato Chiesa però ci sia tutta questa volontà di sedervici sopra.

Prima però abbiamo scritto di giovani in rampa di lancio, e in tal senso Pradè vuole aggiungere un pizzico di concretezza alle tante belle parole spese per i promettenti ragazzi attualmente in forza alla Fiorentina, specie quelli provenienti dal vivaio, ed è pronto ad operare ben quattro rinnovi di contratto. A partire da due giocatori che hanno cominciato da titolari entrambe le prime due partite di Serie A - riuscendo pure a risaltare nonostante i ko - quali Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil, fino ad arrivare a due difensori che ancora forse hanno da mostrare le loro reali qualità, Lorenzo Venuti e Luca Ranieri, quest'ultimo addirittura di tre anni più giovane rispetto al primo. Un poker di nuovi contratti che presto dovrebbe diventare realtà, così da dare una dimostrazione concreta che la Fiorentina ha realmente intenzione di puntare sui ragazzi del proprio settore giovanile. Tra questi ci sarebbe appunto anche quel Chiesa di cui scrivevamo poche righe sopra, anche se il discorso nel suo caso è diverso. La discussione si staglia già su un altro livello. Economico, e non solo.