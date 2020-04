Dainelli: "Felice di essere tornato a Firenze. Ribery? Mi fece credere di volersene andare"

vedi letture

Dario Dainelli, attuale dirigente accompagnatore della Fiorentina, è stato protagonista di una diretta Instagram assieme a Sebastien Frey, ex portiere viola che in questi giorni di quarantena si è improvvisato intervistatore per alcune grandi ex del passato. “Sono molto contento per essere all'interno della società” ha dichiarato Dainelli che dopo aver ripercorso alcuni aneddoti sulla sua avventura a Firenze si è soffermato a parlare di Franck Ribery, campione connazionale di Frey sbarcato in viola la scorsa estate. “Un giorno - spiega - Franck inizia a fare differenziato, passa davanti alla panchina facendo finta di essere incavolato nero e vi assicuro che sembrava vero, dicendo voleva allenarsi con il gruppo e minacciando di andarsene. Dopo si è messo a ridere, ma mi ha fatto prendere un colpo".