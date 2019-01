Dal 2008 a oggi: gennaio e la continua rivoluzione del Genoa di Preziosi

Fonte: ha collaborato Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro che riparazione. Gennaio, per Enrico Preziosi e per il suo Genoa, fa rima con rivoluzione. Perché nel mercato invernale, la società ligure è storicamente quella più attiva. Nelle ultime dieci sessioni di mercato, undici comprendendo quella in corso, il Grifone è stato il club più attivo tra acquisti e addii. Eccezion fatta per la casella innesti nel 2009, vuota, sempre operazioni tra entrate e uscite.

2008

4 acquisti: Criscito, Masiero, Vanden Borre, Wilson

3 cessioni: Bega, Masiello, Papa Waigo

2009

nessun acquisto

6 cessioni: Brivio, Coppola, Domingo, Gasbarroni, Roman, Potenza

2010

7 acquisti: Acquafresca, Aleksic, Dainelli, Fabiano, Frison, Gucher, Suazo

8 cessioni: Biava, Crespo, Esposito, Figueros, Floccari, Modesto, Raggio Garibaldi, Russo

2011

9 acquisti: Antonelli, Boselli, Floro Flores, Jelenic, Konko, Kucka, Paloschi, Rodriguez, Tachtsidis

10 cessioni: Kharja, Modesto, Palladino, Ranocchia, Rudolf, Sculli, Tomovic, Toni, Vanden Borre, Zuculini

2012

6 acquisti: Belluschi, Biondini, Bovo, Gilardino, Roger Carvalho, Sculli

8 cessioni: Aleksic, Ben Djemia, Caracciolo, Dainelli, Merkel, Pratto, Ribas, Seymour

2013

9 acquisti: Cassani, Floro Flores, Manfredini, Matuzalem, Nadarevic, Olivera, Pisano, Portanova, Rigoni

5 cessioni: Anselmo, Canini, Merkel, Sampirisi, Seymour

2014

5 acquisti: Burdisso, Cabral, De Ceglie, Motta, Sculli

7 cessioni: Biondini, Lodi, Manfredini, Santana, Stoian, Tozser, Zé Eduardo

2015

8 acquisti: Ariaudo, Bergdich, Borriello, Laxalt, Niang, Pavoletti, També, Tino Costa

9 cessioni: Antonelli, Fetfatzidis, Matri, Pinilla, Rosi, Santana, Seymour, Sturaro, Strasser

2016

7 acquisti: Bruno Gomes, Cerci, Fiamozzi, Gabriel Silva, Matavz, Rigoni, Suso

6 cessioni: Cissokho, Diogo Figueiras, Gakpé, Tino Costa, Ujkani, Perotti

2017

11 acquisti: Rubinho, Tascone, Bernardini, Palladino, Hilhemark, Landre, Cataldi, Taarabt, Pinilla, Beghetto, Morosini

10 cessioni: Emmausso, Wolski, Cissokho, Tascone, Gakpé, Landre, Fiamozzi, Ferrari, Rincon, Pavoletti

2018

5 acquisti: El Yamiq, Medeiros, Bessa, Pedro Pereira, Rossi

5 cessioni: Samb, Panico, Fiamozzi, Centurion, Palladino