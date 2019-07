Dal Brasile: l'Inter propone un contratto a Dani Alves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha fatto un'offerta a Dani Alves, terzino ex Juventus, svincolato dal Paris Saint Germain lo scorso 30 giugno. La durata del contratto e lo stipendio soddisfa il brasiliano che, però, sogna un ritorno al Barcellona. I catalani sarebbero pronti a proporre un annuale, così come l'Atletico Madrid: Dani Alves non ha fretta, la scadenza personale per una decisione è il prossimo 20 luglio. Dani Alves inizierà le vacanze in Europa subito dopo avere svuotato l'appartamento di Parigi. Ferie corte perché vuole subito iniziare il ritiro con il suo nuovo club. UOL Esporte parla anche di un pensiero, da parte della Juventus, di contattarlo per un eventuale ritorno: situazione molto difficile considerata la separazione tumultuosa con i bianconeri.