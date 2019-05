Dal Brasile: Pedro osservato speciale per Inter e Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Globo Esporte racconta del viaggio fatto dagli osservatori di Inter e Atalanta in Brasile con un obiettivo ben chiaro in mente: l'attaccante del Fluminense Pedro, osservato da vicino al Maracanà sabato scorso nella sconfitta della Tricolor contro il Botafogo. Scout che, si legge sul portale brasiliano, ci saranno anche col Cruzeiro (anche se probabilmente sarà assente, ndr) dopo averlo visionato contro Santa Cruz, Goiás e Botafogo. L'interesse dunque è concreto, da vedere se sfocerà in un'offerta di qualche tipo.

Centravanti atipico - Su di lui hanno messo gli occhi diversi club europei già da tempo, anche se per il momento non si segnalano assalti importanti: dal punto di vista tecnico-tattico trattasi di un centravanti atipico, molto bravo tecnicamente e agile in area di rigore, nonostante un fisico assolutamente adeguato al suo ruolo in campo. Forte di testa, è una risorsa importante anche sui calci piazzati.