Dal Napoli all'Inter passando per Chelsea e Roma. Dries Mertens, così finisce una telenovela

Dries Mertens è stato realmente lontano dal Napoli. Vicino a Milano, poi a Londra, prima ancora a Roma. Trattative che c'erano, entourage che ha volato, parlato, discusso e trattato. Antonio Conte sull'attenti, gli emissari del Chelsea altrettanto, la Roma che prima gli aveva proposto le chiavi dell'attacco del futuro. L'entourage del giocatore ha spinto a lungo per la soluzione Blues e dietro pareva esserci anche una bozza di proposta del Paris Saint-Germain. In italia, però, è stata quella dell'Inter la proposta più concreta. E reale. Mertens ci ha pensato, ha riflettuto, poi evidentemente ha ritenuto che un Ciro è per sempre. Stanotte ha firmato il suo contratto e oggi c'è stato il blitz alla Filmauro a Roma per le foto di rito e per l'ufficialità. Altri due anni, in azzurro, dopo una lunga telenovela d'inverno, primavera. Ma non d'estate.