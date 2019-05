Asta internazionale in arrivo per Bruno Guimaraes, centrocampista dell'Atletico Paranaense. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, infatti, sul giocatore classe 1997 sono pronte a piombare ben dieci squadre, dallo Shakthar Donetsk fino al Chelsea, passando per club italiani come Juventus, Inter e Napoli, oltre a Benfica, Porto, Ajax, PSG e Lille. Guimaraes è arrivato all'Atletico Paranaense nel 2017 e vanta otto gol in 69 presenze con la prima squadra.