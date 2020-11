Dal Portogallo: la Juventus a caccia di giovani. Piace il 18enne terzino Nuno Mendes

La Juventus guarda al Portogallo per la difesa del futuro: secondo A Bola, Paratici avrebbe chiamato i lusitani per Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro dello Sporting Lisbona: si tratta di un laterale moderno, bravo a spingere sulla corsia ma anche ad accentrarsi e far diventare la difesa a tre in caso di bisogno. Il gioiellino ha una clausola da 70 milioni ed è cercato anche da Milan, Arsenal, Manchester United e Wolverhampton.