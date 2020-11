Dal rinnovo di Ibra all'azzardo scudetto. Rivedi le parole di Maldini prima della gara col Lille

vedi letture

Il suo Milan, in campo, non lo ha fatto sorridere. Ma Paolo

Maldini, prima della sfortunata gara contro il Lille, in corso di svolgimento, ha parlato a Sky dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, e della possibilità che la settimana della sosta sia quella buona: "Ogni settimana è buona, non è che ce ne sia una migliore delle altre. I contatti ci sono, abbiamo improntato tutto sulla chiarezza estrema e andiamo avanti".

Ibra ha detto che se non firma un altro anno non gioca più.

"Io ho detto in tempi non sospetti che lui è uno dei giocatori in scadenza. Sono forse la persona meno adatta a parlare di giocatori avanti con l'età: ho giocato fino a 41 anni con questa maglia, poi ognuno è diverso dall'altro. Ma Ibra è speciale".

Cosa ci vuole per vincere?

"Non so se siamo pronti per vincere. Se alla fine di quest'anno non avremo vinto lo scudetto non saremo delusi, ma lo saremo se non faremo il massimo per arrivare più in alto possibile. In questo momento candidarci come una favorita per lo scudetto può sembrare azzardato".