Dal Torino alla Lazio, per la Roma arriva l'esame gennaio

Quattro partite per definire gli obiettivi della Roma da qui a fine stagione. Tante, infatti, sono le partite nel mese di gennaio che diranno qualcosa in più sul reale valore della squadra. Il mini tour de force giallorosso inizia domenica contro il Torino all’Olimpico e si conclude sempre in casa contro la Lazio. In mezzo ci sono anche Juventus e Genoa. Dunque due scontri diretti che, vincendoli entrambi, potrebbero far alzare l’asticella a Trigoria.

INCROCI - La vetta, a oggi, dista sette punti, mentre dai cugini biancocelesti la distanza è di una sola lunghezza, ma con la squadra di Inzaghi che deve recuperare la partita con il Verona (5 febbraio), saltata per l’impegno di Supercoppa a Riad. Fonseca per ora non ci pensa a inserirsi nel duello Scudetto, ma sicuramente guarderà con grande attenzione agli incroci che il campionato regalerà nelle prossime giornate con il Napoli che si ritroverà a fare da arbitro nella corsa al titolo. Gli uomini di Gattuso, da qui a fine gennaio, affronteranno Inter, Lazio e Juventus. I nerazzurri, per altro, dovranno affrontare anche Atalanta, Lecce e Cagliari. Insomma, tre gare su quattro contro avversari che si giocano un posto in Europa per la prossima stagione. Per Lazio e Juve un ostacolo in meno, ma ci sarà comunque lo scontro diretto con la Roma che segnerà uno spartiacque importante.

MERCATO - Insomma, i giallorossi hanno la possibilità di comunicare il 2020 con il botto e accompagnare il mese di gennaio con qualche altro colpo pirotecnico in arrivo dal mercato. Il nome che più di tutti muove smuove gli animi a Trigoria è quello di Mariano Diaz, anche se sembra un discorso orientato più per giugno. Nell'immediato potrebbe esserci il colpo Politano qualora partisse Under perché come detto dallo stesso Petrachi ieri: "Questo è un mercato con pochi movimenti". C’è comunque tempo fino alle 20 del 31 gennaio ed entro quella data la Roma avrà già archiviato le sfide che diranno se sarà andata avanti in Coppa Italia e se la distanza dalle prime tre sarà rimasta invariata, aumentata o ridotta.

Calendario gennaio

18^ —> Roma-Torino/Juventus-Cagliari/Brescia-Lazio/Napoli-Inter

19^ —> Roma-Juventus/Inter-Atalanta/Lazio-Napoli

20^ —> Genoa-Roma/Lecce-Inter/Juventus-Parma/Sampdoria-Lazio

21^ —> Roma-Lazio/Inter-Cagliari/Napoli-Juventus