Dall'Argentina - Tutti aspettano De Rossi, la 16 del Boca è libera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'attesa febbrile per l'arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. In Argentina tutti vogliono vedere all'opera l'ex centrocampista della Roma, ormai ad un passo dal club argentino. L'arrivo del calciatore azzurro ha monopolizzato l'attenzione dei quotidiani: in risalto tutte le qualità del mediano, in pieno stile Boca. Inoltre la maglia numero 16 degli xeneizes è libera, vedremo quale sarà la scelta dell'ex calciatore giallorosso che finalmente coronerà il suo sogno di giocare un derby contro il River Plate.