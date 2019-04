© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sun di questa mattina riporta una notizia che riguarda uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus, ovvero Tanguy Ndombele. Secondo il tabloid, i bianconeri sono in netto vantaggio rispetto al Manchester City per acquistare il centrocampista 22enne di proprietà del Lione. Il club di Agnelli sarebbe sul punto di investire 60 milioni di sterline, ovvero 70 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.