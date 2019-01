Dall'Inghilterra, la Juventus sta trattando il prestito di Higuain col Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, è già partita la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per Gonzalo Higuain. I Blues vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, invece i bianconeri vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Sarri è il primo sponsor dell'operazione, anche se il Chelsea non avrebbe intenzione di offrire più di un anno di contratto all'argentino vista la propria politica sui giocatori che hanno già superato i 30 anni. Quello che si è capito però è che lo stesso Higuain non pare intenzionato a restare al Milan nella seconda parte di stagione, nonostante il suo probabile impiego dal primo minuto sabato in coppa Italia contro la Sampdoria.