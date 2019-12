Dall'Olanda: Samp e Genoa sull'ex Carpi Pachonik. Ma l'agente frena

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dall'Olanda, tramite VoetbalInternational, emerge un nome nuovo per la difesa di Sampdoria e Genoa (oltre che Watford). I due club genovesi, in vista di gennaio, avrebbero infatti mostrato interesse per il terzino Tobias Pachonik, ex del Carpi oggi al VVV-Venlo. Il suo agente Ersin Akan, però, al quotidiano olandese ha raffreddato questa ipotesi, come riportato da SampdoriaNews.net: "Tobias è davvero ben visto da diversi club stranieri ma è concentrato solo sul VVV e vuole aiutare il club a rimanere nell'Eredivisie. È contento delle opportunità che sta avendo. Tobias non è un ragazzo che sceglie solo i soldi. Mai dire mai, ma certamente non partirà prima della fine di questa stagione".