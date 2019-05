© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giunte due offerte formali sul tavolo del Lione per Tanguy Ndombele, il nuovo crack del calcio francese che l'Olympique potrebbe cedere per finanziare il proprio mercato in entrata. Stando a L'Equipe, le proposte sarebbero pervenute da Tottenham e Juventus: i due club si sarebbero mossi per primi in vista di un'estate che sarà torrida in tema uscite per i francesi.