© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di due centrocampisti in questo mercato invernale. A riferirlo è L'Equipe, secondo cui sono tanti i dossier tenuti in considerazione: Paredes, Gueye, Renato Sanches e Allan. Per il brasiliano del Napoli c'è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi, ma l'affare sembra ancora complicato per le questioni del Fair Play Finanziario. Importante però sottolineare che l'arrivo di uno degli altri tre non escluderebbe l'acquisto di Allan, dal momento che - con l'infortunio di Verratti - Tuchel ha espressamente richiesto un doppio colpo in mediana.