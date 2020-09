Dalla Francia - Roma, idea Giroud: trattativa complicata, i giallorossi ci pensano

vedi letture

Nel futuro di Olivier Giroud c'è la serie A. L'attaccante francese - come riportato dal sito francese Le10Sport -, è un profilo che potrebbe interessare ai giallorossi. Il tutto dipenderà ovviamente dalla permanenza di Edin Dzeko, anche perché l'attaccante francese chiederà maggiore continuità. L'eventuale trattativa con i blues non sarà semplice, ma dalla Francia assicurano: l'interesse dei giallorossi è concreto, ma al momento non ci sono stati contatti concreti tra le parti in causa.