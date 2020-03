Dalla Spagna: Lautaro dà l'ok al Barça ma vuole un accordo che favorisca l'Inter

Lautaro Martinez ha già dato il via libera per il passaggio al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, il giocatore argentino vuole raggiungere Messi in Spagna, ma ha chiesto che il club catalano trovi un accordo amichevole con l'Inter. Il Toro ha in mano anche un'altra ottima offerta proveniente dall'Inghilterra, ma la sua preferenza va tutta in direzione blaugrana.