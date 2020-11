Dalle nazionali alla Serie A, il punto sulla Roma: tutti fermati dall'Asl. Sei i positivi

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI ROMA - Niente sosta, per i giallorossi. I calciatori del club capitolino sono infatti stati fermati dall’Asl locale e non hanno potuto rispondere alle rispettive convocazioni, che per la verità hanno visto trionfare le relative squadre. Ciò non toglie che ci sia preoccupazione in vista della prossima di campionato: Dzeko, Kumbulla, Pellegrini, Santon, Fazio e Boer sono attualmente in isolamento perché positivi al Coronavirus. Smalling ci proverà ma è in dubbio per un’intossicazione alimentare.

Tutti i giocatori del Roma in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Cristante, Mancini, Spinazzola - non hanno potuto rispondere alla convocazione perché fermati dall’Asl

ALBANIA - I risultati: Albania-Kosovo 2-1, Albania-Kazakistan 3-1, Albania-Bielorussia 3-2

Kumbulla - non ha potuto rispondere alla convocazione perché positivo al Coronavirus

ARMENIA - I risultati: Georgia-Armenia 1-2, Macedonia-Armenia 0-1

Mkhitaryan - non ha potuto rispondere alla convocazione perché fermato dall’Asl