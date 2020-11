Dalle nazionali alla Serie A, il punto sulla Sampdoria: esordio Damsgaard con la Danimarca

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI SAMPDORIA - Non solo Bereszynski, terzino in campo con la sua Polonia anche contro l'Italia. La Sampdoria ha dovuto fare a meno di diversi giocatori in queste due settimane a causa delle convocazioni in nazionale. Yoshida è volato nel suo Giappone e ha giocato entrambe le gare da capitano. Stesso minutaggio per Colley nella doppia sfida del Gambia contro il Gabon. Jankto ha giocato tanto e servito un assist con la Repubblica Ceca, mentre Thorsby non ha giocato la gara della Norvegia contro l'Austria (l'altra, con la Romania, è stata persa 3-0 a tavolino a causa dell'impossibilità di fare la trasferta per i tanti casi di positività). Per questo, la situazione del centrocampista andrà monitorata. Chiusura con Damsgaard che ha fatto il suo esordio in Nazionale nella prima delle tre partite della Danimarca.

Tutti i giocatori della Sampdoria in campo con le nazionali

GIAPPONE - I risultati: Giappone-Panamà 1-0, Giappone-Messico 0-2

Yoshida - 180’

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Italia-Polonia 2-0, Polonia-Olanda 1-2

Bereszynski - 102’, in panchina contro l’Olanda

GAMBIA - I risultati: Gabon-Gambia 2-1, Gambia-Gabon 2-1

Colley - 180’

REPUBBLICA CECA - I risultati: Germania-Rep. Ceca 1-0, Rep. Ceca-Israele 1-0, Rep. Ceca-Slovacchia 2-0

Jankto - 201’, 1 assist

NORVEGIA - I risultati: Romania-Norvegia 3-0 a tavolino, Austria-Norvegia 1-1

Thorsby - non convocato per le due gare

DANIMARCA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Danimarca-Islanda 2-1, Belgio-Danimarca 4-2

Damsgaard - 90’, in panchina nelle ultime due gare