Dallo 0-2 al 3-2, l'Inter completa la rimonta: ancora VAR, a segno Lukaku dal dischetto

Ancora una volta, il VAR interviene su Inter-Torino. Nkoulou stende Hakimi in area: inizialmente il direttore di gara non aveva concesso rigore (perché il marocchino partiva in posizione irregolare), poi giudica invece falloso l’intervento del difensore granata. Dal dischetto si presenta Romelu Lukaku, che completa la rimonta: palla da un lato, portiere dall’altro. Doppietta per lui, remuntada riuscita per l’Inter. Dallo 0-2 al 3-2.