Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, a margine del premio 'FIFA The Best' s'è soffermato ai taccuini di 'Tuttosport' sull'adattamento nella realtà bianconera: "Ci sono stati molti cambiamenti ma sta andando bene, sono davvero contento della scelta fatta in estate, quando ho firmato per la Juventus. Sto imparando l'italiano. Sia la lingua che il calcio, molto differente rispetto a quello olandese. Sono molto contento di essere qui, è davvero bello ricevere un premio con i voti degli altri giocatori, è un grande riconoscimento".

De Ligt è stato inserito nella top undici dopo l'ultima stagione vissuta da protagonista all'Ajax.