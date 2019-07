© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell'Austria a causa di un possibile trasferimento". L'Ajax esce allo scoperto e motiva così sul proprio sito ufficiale l'esclusione del suo capitano dalla lista dei convocati per il ritiro estivo. I due club sono infatti finalmente riusciti a trovare un accordo economico per la cessione, con De Ligt atteso quindi dalla Juventus a Torino già nelle prossime ore.