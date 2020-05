De Ligt: "Juve la squadra più forte d'Italia. Importante credere nella vittoria della Champions"

"La tecnica per difendere è importantissima. La Juventus è la squadra più forte d’Italia, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante partire dalle retrovie, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante". Parole e pensieri di Matthijs de Ligt, difensore classe '99 della Juventus che ha rilasciato una lunga intervista a 'UEFA.com'. "Sogni di vincere la Champions con la Juventus? E' importante crederci - ha detto l'olandese -. Penso che ogni squadra sogni di vincerla perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa. È la parte più importante, ma bisogna anche avere fortuna per andare avanti, quindi non so dirti se riusciremo a vincerla. Naturalmente le qualità ci sono, staremo a vedere".