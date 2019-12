De Ligt: "L'anno scorso il ricordo più bello. Un onore Orange a 17 anni"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da France Football Matthijs de Ligt ricorda l'esaltante cavalcata con l'Ajax la stagione passata: "Il mio miglior ricordo tra i professionisti è la scorsa stagione nella sua interessa. Non riesco a far emergere qualcosa in particolare. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa d'Olanda, siamo andati molto vicini alla finale di Champions League. È stato favoloso".

Sull'esordio in Nazionale: "Stavo facendo colazione al centro di formazione all'Ajax. L'allenatore mi si era avvicinato per parlarmi, mi chiedevo cosa volesse dirmi e ha annunciato che ero stato selezionato nella squadra nazionale. Pensavo fosse uno scherzo, quindi sono andato su Internet e ho visto che ero lì. Poi il mio telefono è esploso da tutti i messaggi ricevuti. Ho immediatamente chiamato mio padre per dirglielo. È un tale onore giocare pe la Nazionale e riuscire a farlo a 17 anni è qualcosa di incredibile. Ad essere sincero sono rimasto davvero sorpreso. Non pensavo di essere chiamato così giovane. Ma ero pronto".