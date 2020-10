De Paul il trascinatore: pronto a caricarsi sulle spalle l'Udinese e l'Argentina

vedi letture

Dopo l’entusiasmo per i colpi di mercato, l’Udinese si rituffa nella settimana tipo, in attesa che rientrino tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Mister Luca Gotti deve trovare ora il vestito migliore a una rosa che ha visto arrivare diversi innesti nelle ultime ore di mercato, acquisti che probabilmente convinceranno il tecnico a cambiare il modulo, passando a un tridente. Una cosa è certa, la “vecchia” formazione bianconera e quella nuova avranno un minimo comun denominatore, ovvero Rodrigo De Paul, el diez.

L’ex Valencia è rimasto a Udine nonostante sembrava fosse arrivata la sessione di mercato giusta per la partenza. Nessuna squadra però è riuscita ad avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dai Pozzo e quindi De Paul è rimasto nel suo Friuli, dove ormai è un pilastro indiscusso. Rodrigo ha regalato colpi talmente importanti in bianconero che, nonostante militi in una squadra non dal blasone internazionale, si ritrova ad essere uno dei titolarissimi anche dell’Argentina di Messi e Lautaro Martinez. Persino un giocatore che ora è arrivato a fare costantemente la Champions League come il Papu Gomez ha speso parole importanti per lui, “Mi incanti“ ha scritto sotto un post social di RoD. Un altro attestato di stima per un ragazzo che ormai non è più messo in discussione da nessuno, né a Udine né a livello nazionale. Anzi, qualcuno è stupito che sia ancora in una squadra che ha come obiettivo primario la salvezza, ma un ‘offerta consona al suo valore, e soprattutto al suo talento cristallino, non è mai arrivata in quel di Udine.

De Paul è arrivato in Nazionale quando si è calato alla perfezione nel ruolo di mezzala, disegnato per lui da Davide Nicola. Dopo anni da ala o trequartista, ruoli in cui sembrava mancargli sempre qualcosa, è stato messo in mezzo al campo, ha imparato a ripiegare e lanciarsi in proiezione offensiva, diventando un giocatore completo e moderno, cosa che ha attirato l’attenzione dell’Albiceleste. Proprio per questo un passaggio al 3-4-3 a Udine sarebbe strano, De Paul dovrebbe tornare a fare l’ala, facendo forse un passo indietro. Attualmente è più probabile che Gotti passi a un 4-3-3 in modo da poter tenere Rodrigo come mezzala e in modo che lui possa fare più o meno le stesse cose che fa con l’Argentina, restando un pilastro di entrambe le squadre senza quasi accorgersi di aver cambiato squadra. Quella tra l’Udinese e l’Albiceleste è un’asse importante, con Musso, Pereyra, Pussetto e De Paul a formare una piccola colonia, RoD si candida a diventare il rappresentante migliore di una connessione che sta portando frutti sempre più importanti.