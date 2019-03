© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul viaggia spedito in direzione Milano, ma non si sa ancora bene in quale squadra. A fare il punto sul futuro dell'attaccante dell'Udinese è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che parla di un calciatore destinato a lasciare Udine a fine campionato.

Entro fine mese, si legge, il suo procuratore Leandro Pereiro sarà in Italia per parlare con Inter e Milan, i due club maggiormente interessati al ragazzo. Il club friulano valuta l'argentino 35 milioni di euro.