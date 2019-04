De Paul, la luce dell'Udinese promesso sposo dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In questa stagione difficile per l'Udinese, una delle poche note liete è senza dubbio Rodrigo De Paul. Al di là di qualche errore di troppo (tre rigori sbagliati in una stagione per una squadra che deve salvarsi sono decisamente troppi), l'argentino ha disputato la sua miglior stagione da quando è in Italia. Gol, assist e carisma da leader. Non a caso, De Paul è finito da tempo nel mirino dell'Inter: i nerazzurri ci hanno provato, senza troppa fortuna, a gennaio, rimandando l'appuntamento con i friulani al termine della stagione. L'argentino è un nome caldo per i nerazzurri, che dovranno però stare attenti alla concorrenza del Siviglia, con Monchi pronto ad inserirsi con forza.