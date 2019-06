De Rossi, due strade per il futuro: Fiorentina o collaboratore in Nazionale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Daniele De Rossi? Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ci spera ancora e l'ex capitano della Roma apprezza la destinazione per la vicinanza alla Capitale e la possibilità di avere Coverciano molto vicino, in modo da cominciare subito il corso da allenatore.

Alternativa. - Se l'affare non dovesse andare in porto, però, il centrocampista potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare subito un percorso di collaborazione con la Nazionale e il commissario tecnico Roberto Mancini. Al momento questa rappresenta la strada più probabile, ma in Toscana incrociano le dita: a Commisso farebbe molto piacere avere De Rossi in squadra.