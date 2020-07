De Rossi: "Ho in testa l'idea di tornare in Argentina come allenatore del Boca Juniors"

vedi letture

Daniele De Rossi sogna di tornare al Boca Juniors per vestire i panni dell'allenatore. L'ex capitano della Roma l'ha dichiarato nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano 'La Nacion', un botta e risposta in cui non ha parlato dell'Italia e della possibilità Fiorentina, ma s'è soffermato esclusivamente sulla sua avventura a Buenos Aires e sul calcio argentino: "Ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Nico (Burdisso, ndr) che avrebbe iniziato la mia carriera di allenatore in fondo al club. Fu prima che iniziassero i piccoli problemi familiari. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: "Non ho lasciato nulla da calciatore, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore". Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo".

De Rossi ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il Boca Juniors dopo pochi mesi: "È stata un’esperienza incredibile, molto breve, troppo breve per quello che volevo fare, ma molto intensa. Molto forte. Non ero abituato a cambiare posto, figuriamoci paese. E la prima volta che lo faccio, vado dall’altra parte del mondo, dove nessuno mi conosceva. In Italia avevo circa 1.000 persone che mi dicevano “dove vai? L’Argentina è piena di criminali, ti uccidono lì per prendere un taxi di notte, è pericoloso”. Ho scelto comunque di andare ed ero a mio agio ed ero felice. Ma mi mancava la mia figlia maggiore, aveva bisogno di me".