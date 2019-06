De Zerbi: "Sensi? Felice se restasse, ma anche se andasse a migliorarsi"

© foto di Giacomo Morini

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando vari temi dell'attualità neroverde, tra cui presente e futuro di Stefano Sensi: "Ovviamente saremmo tutti contenti se rimanesse, ma allo stesso tempo se non dovesse rimanere vorrebbe dire che un nostro giocatore va a migliorarsi in una grande squadra. Saremmo felici del percorso che sta facendo. Io non mi preoccupo quanto i giocatori forti vanno via, ma bisogna essere bravi a sostituirli con giocatore che abbiano la stessa prospettiva e o lo stesso potenziale".