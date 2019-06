De Zerbi su Totti: "Mi dispiace. E' triste vederlo andare via da casa sua"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando vari temi dell'attualità neroverde, soffermandosi però anche sul caso Totti-Roma: "Ho pensato a una cosa semplice: mi dispiace per lui. Sono un estimatore del Totti calciatore e non solo. E' triste vederlo andare via da casa sua. Mi ha fatto piacere sentirlo parlare senza filtri e col cuore in mano. Forse dovremmo riportare nel calcio un po' di passione".