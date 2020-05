Deadline calendari, entro due giorni la data per la presentazione da parte della UEFA

Dovrebbe arrivare entro due giorni la data della nuova deadline per la presentazione dei calendari dei campionati nazionali da parte di UEFA. Oggi call tra la Federazione internazionale e le associazioni nazionali. Oggi era la data ultima ma potrebbe essere procrastinata anche fino alla prima settimana di giugno se non al 17 quando si riunirà l'Esecutivo Uefa per discutere proprio della calendarizzazione di questa e della prossima stagione. Sul tavolo anche Champions League ed Europa League: sempre possibili quarti di finale in gara unica e final four nelle due stesse sedi a partita secca.