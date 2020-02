vedi letture

Del Piero chiama Guardiola alla Juve: "Sarebbe perfetto, sarà un'estate calda..."

Vedrebbe bene Pep Guardiola alla Juventus? La leggenda bianconera Alessandro Del Piero non ha alcun dubbio: "Sì, sicuramente - ha risposto a Sky Sports UK -. E credo che Guardiola sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Serie A. Vedremo... Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio". Parole che questa mattina trovano ampio spazio sulle prime pagine di diverse testate inglesi, in primis quella del Daily Star. Cosa sceglierà di fare l'allenatore spagnolo dopo la squalifica dell'UEFA al suo Manchester City (out dalle prossime due competizioni europee)?