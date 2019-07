Dg Sassuolo: "Boateng resta al Barça. Traorè? Sì, ma non in prestito"

Giovanni Carnevali, intervistato da gazzetta.it, annuncia l'arrivo di due rinforzi importanti come Traorè e Caputo, ma anche l'addio di Boateng al Sassuolo: “Caputo è adatto al nostro sistema di gioco, su Traoré siamo molto fiduciosi ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere. Boateng? Non credo lo rivedremo, difficile. Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola: probabilmente resterà in Liga”.

Boga e Berardi:

“Boga resta con noi, a Berardi abbiamo detto più volte che vorremmo che fosse la nostra bandiera. Lui ha dato dimostrazione di attaccamento per aver rinunciato ad altri club in passato: penso abbia il desiderio di essere simbolo neroverde ma nel caso in cui dovessero arrivare offerte certamente ci penseremmo ben bene prima di darlo via”.