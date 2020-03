Di Biagio: "Fares in forma, gli sto cambiando ruolo. Cerri non ancora pronto per giocare titolare"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della SPAL Luigi Di Biagio ha anche fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole: "Cerri? Ogni giorno migliora, si sta allenando bene, ma non è ancora pronto per giocare dal 1'. Potrebbe esserlo a gara in corso, ma serve calma nei suoi confronti perché viene da un infortunio abbastanza serio".

Fares e D'Alessandro invece?

"Fares sta molto bene, lo vedo in grandissima forma. Gli sto cambiando un po' il ruolo, ma è così intelligente e sveglio da capire immediatamente quello che voglio da lui. D'Alessandro è un calciatore importante e lo sarà sicuramente nelle prossime gare. Ancora per ovvi motivi non ha la condizione giusta, ma potrà rivelarsi un'arma efficace a partita in corso".