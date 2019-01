Di Campli: "Orsolini resta al Bologna, Coulibaly e Rossi verso la B"

© foto di Monia Bracciali

Intervistato da Radio Sportiva, l'agente Donato Di Campli ha fatto il punto della situazione sui suoi tre assistiti Riccardo Orsolini (Bologna, in prestito dalla Juventus), Mamadou Coulibaly (Udinese) e Alessandro Rossi (Lazio): "Orsolini resterà al Bologna, la società punterà su di lui. Ci aspettavamo più continuità, poi nessuno può prevedere quello che accade. Coulibaly è stato emarginato da Velazquez. C'è chi capisce di calcio e chi invece no, infatti si è visto che fine ha fatto. Ora abbiamo parlato con la dirigenza dell'Udinese, andrà a giocare in Serie B. Alessandro Rossi? Abbiamo almeno otto proposte da valutare in Serie B".