Di Caro su La Gazzetta dello Sport: "Juve, il tridente esce dal bar"

La Juventus ha agganciato l'Inter in vetta alla classifica grazie al suo tridente formato da Dybala, Higuain e Ronaldo, scesi in campo dal primo minuto e La Gazzetta dello Sport dedica spazio proprio ai tre attaccanti bianconeri nel fondo di Andrea Di Caro: "CR7 dimostra di aver superato il breve periodo di appannamento e con una doppietta (5 gol in 4 partite) abbatte l'Udinese e dimostra a Sarri che il tridente con Dybala e Higuain è molto più di una suggestione da bar. Magari qualcosa la Juve perderà in equilibrio tattico, ma tre così l'equilibrio mentale lo fanno sicuramente perdere agli avversari. Esperimento da ripetere e provare non solo con squadre abbordabili come l'Udinese ma anche con formazioni di maggior spessore. I top club europei, dal Liverpool al Barcellona passando per il Psg, fondano le proprie fortune sui tridenti offensivi. Perché non dovrebbe riuscirci anche la Juve guidata da un giochista e offensivista come Sarri? Certo, serve qualche ripiegamento da parte dei tre, ma soprattutto il lavoro di centrocampisti e difensori. ma i compagni si sacrificano volentieri se alla fine i tre tenori gli fanno vincere le partite".