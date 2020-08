Di Francesco e il Cagliari: "Ho voglia di ripartire, alla Samp avevo accettato senza convinzione"

Perché Eusebio Di Francesco ha accettato la corte del Cagliari? In conferenza stampa, il nuovo allenatore dei rossoblù ha risposto così a questa domanda: "Prima di tutto mi ha convinto il grande desiderio del presidente di volermi qui a Cagliari, mi voleva a tutti i costi. Ho grande voglia di ripartire dopo tre mesi difficili alla Sampdoria, dove ho accettato ma senza troppa convinzione. Qui c'è stata da subito grande empatia".

Di Francesco ha poi aggiunto: "In tanti hanno scritto che sono stato esonerato dalla Sampdoria, ma io mi sono dimesso dopo tre mesi in cui non ho fatto bene. A differenza di allora, sono straconvinto: ripartiremo dal 4-3-3, anche se non sono integralista. Devo allenare i giocatori per conoscerli".