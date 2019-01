Di Francesco: "Schick sta somatizzando anche il peso del suo cartellino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il poker rifilato dalla Roma all'Entella negli ottavi di Coppa Italia: "Schick ha fatto una buona gara, anche se per me si accontenta sempre, per le occasioni che ha avuto poteva segnare di più. È quella cattiveria che sta acquisendo ma che deve ancora migliorare, anche in allenamento. Riccardi ha qualità, non faccio giocare i ragazzi per farli felici, ritenevo che se ci fosse stata l'opportunità per fargli capire cosa si prova a giocare a certi livelli e per spezzargli il fiato l'avrei fatto giocare. Si sta alleando con noi con continuità e ha buone prospettive. Jesus ha avuto un fastidio al ginocchio, valuteremo domani. Cori contro il Napoli? Non li ho sentiti, al di là dei discorsi territoriali credo siano più offensivi quelli che vanno a toccare il colore della pelle. Sono contrario, ma non credo si debbano sospendere le partite per gli sfottò tra squadre".

Ancora su Schick: "Il fatto che stia facendo buone prestazioni significa che sta crescendo, ci sono giocatori che hanno un tempo di maturazione differente, c'è anche il peso di un cartellino pagato in un certo modo. Sta somatizzando il suo percorso e sta migliorando prestazione su prestazione. Il tutto e subito non si può avere, ha dimostrato di avere qualità importanti in partita e allenamento, deve migliorare anche in allenamento, avere più cattiveria nell'andare ad attaccare la porta. Pastore ha avuto un percorso particolare, è partito bene, ha fatto qualche gol di qualità, veniva da squadra in cui aveva avuto difficoltà. Purtroppo ha avuto delle vicissitudini che non gli hanno consentito di giocare con continuità, sono contento di lui stasera, è stato in partita e ha avuto continuità di corsa, non è uno sprinter. Stiamo lavorando per recuperare anche lui, è un giocatore che non abbiamo per caratteristiche, è quello dell'ultimo passaggio, può trovare il gol in qualsiasi momento. Ce lo teniamo stretto cercando di migliorarlo fisicamente e nella continuità. Dobbiamo competere per più cose, dobbiamo guadagnare il quarto posto, rimanere in Champions è fondamentale per tanti motivi. Abbiamo due competizioni altrettanto importanti, c'è la Coppa Italia che dobbiamo trattarla con prestigio. La squadra sta crescendo, sta dando continuità al di là della partita di stasera, sta crescendo a livello di certi meccanismi e di questo sono contento. Karsdorp? Per me ha grandi mezzi, deve migliorare la fase difensiva perché viene da un campionato in cui si gioca in maniera differente, ha avuto degli infortuni ma credo dimostri di avere grandi capacità tecniche e fisiche, sa fare sempre la scelta giusta quando ha la palla perché nasce attaccante, come Florenzi. A me piacciono questi terzini che sanno giocare la palla. Kolarov? Ad avercene, bisognerebbe clonarlo anche per mentalità, per come si allena, è il primo ad entrare in palestra e l'ultimo ad uscire, i ragazzi devono imparare a guardare anche questo. Ci auguriamo che De Rossi recuperi presto".