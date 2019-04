Di Gennaro: "Kean o Costa per Mandzukic. Roma di nuovo compatta"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex calciatore, su MC Sport 'Live Show'.

Un pronostico per Juve-Ajax?

"Per me 2-1 per la Juventus, che è favorita ma dovrà soffrire. L'Ajax giocherà il suo calcio offensivo, con tecnica e velocità".

Non ci sarà Mandzukic, chi giocherà al suo posto?

"Allegri è stato chiaro: Kean è la prima riserva di Mandzukic, quindi di logica dovrebbe giocare lui. Nonostante l'età, ha dimostrato di aver le spalle già larghe per giocare a certi livelli. Non credo che Dybala sia il massimo a livello tattico, mi sembra involuto, non gli vedo il ruolo. Per me il ballottaggio è tra Kean e Douglas Costa, che potrà fare male sulle ripartenze".

A centrocampo torna Can...

"Bentancur è stato il migliore all'andata, ma il rientro di Emre Can dà equilibrio, forza a centrocampo e anche solidità in difesa. Pjanic dovrà essere molto più propositivo e lucido. Rugani? In Olanda c'era preoccupazione per l'assenza di Chiellini ma ha fatto bene".

Mihajlovic ha attaccato Allegri per le scelte contro la SPAL...

"Forse Allegri ha schierato troppi under 23, anche se nonostante tutto nel primo tempo nei bianconeri c'erano 8 nazionali. Mihajlovic a Bergamo è andato sotto per 4-0 dopo 15 minuti perché aveva risparmiato diversi giocati per la gara seguente col Chievo, poi vinta".

Chi è favorito per la Champions?

"Vedo il Milan leggermente avanti. La Roma si sta ritrovando, non tanto nel gioco quanto nella compattezza: per due gare consecutive non ha preso gol. Lotterà fino alla fine con i rossoneri e l'Atalanta".

Chi ti ha deluso di più in A?

"La Fiorentina avrebbe potuto fare di più, ora mi sembra sia involuta dopo la sconfitta di Cagliari. C'è ancora una semifinale di grande spessore a Bergamo che potrebbe salvare la stagione. Se la Viola dovesse chiudere la stagione in 10a posizione sarebbe un passo indietro rispetto agli ultimi anni. L'arrivo di Montella, molto voluto dalla proprietà, dovrà essere accompagnato da una buona campagna acquisti".