Di Gennaro: "L'Italia di Mancini si diverte. CR7 professionista vero"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a MC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Cristiano Ronaldo poteva evitare quel gesto verso i tifosi dell'Atletico Madrid. La vittoria poteva essere gestita con più stile ma Cristiano Ronaldo dal punto di vista professionale è un esempio. Magari rivedendolo non è piaciuto neanche a lui quel gesto che comunque io non vedo come una cosa scandalosa".

Che pensi della Nazionale di Mancini?

"Sabato conta il risultato contro la Finlandia ma la squadra deve dare continuità a quanto fatto nelle precedenti partite. Quello di Mancini è un gioco diverso a quello a cui siamo abituati, più dinamico e portato avanti con grande qualità. Da sabato si fa sul serio. Mancini ha dato mentalità alla sua Nazionale, un gruppo giovane che può creare qualcosa di importante. Ci mancava un attaccante di ruolo e Mancini ha portato giocatori che sono in grande forma come Quagliarella, Immobile e Pavoletti. Mancheranno Chiesa e Insigne e questo potrebbe essere un problema".

Pensi che Kean potrà essere il titolare della Nazionale?

"Tra un paio di anni potrà essere davvero il titolare dell'Italia. Un duemila che si presenta già a questi livelli vuol dire che c'è qualcosa di importante in lui. Questa Nazionale può aprire un ciclo. Sono molto fiducioso per quanto riguarda l'Italia anche perché la squadra si diverte a giocare e questo è un aspetto importante. Allegri vede bene Kean nella Juventus anche se a livello offensivo non mancano i giocatori in bianconero. Non so quanto potrà giocare a Torino ma Kean rimarrà nel giro azzurro".

Di Verratti che pensi?

"Gli manca solo il gol perché uno come lui dovrebbe trovare di più la porta. Ma in passato lo avevano anche accostato al Barcellona e io l'ho sempre considerato un ottimo giocatore. Verratti può prendere per mano la squadra ma deve ancora crescere e maturare. Anche Sensi è uno che sa giocare davvero bene a calcio. Poi arriverà anche Tonali che è in rampa di lancio. Mancini vede Zaniolo più da mezzala e io sono d'accordo con lui".

Su Massimiliano Allegri e la sua Juventus che pensi?

"Allegri ha fatto un capolavoro in Champions League. Si parla sempre dell'ultimo anno alla Juventus ma un altro così dove lo trovano? E' un allenatore che difficilmente sbaglia due volte".