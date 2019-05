Di Lorenzo: "Napoli pazzesca, Ancelotti leggenda. Non vedo l'ora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli pronto a legarsi al Napoli, ha parlato attraverso La Gazzetta dello Sport. "Non vedo l’ora. Giocare la Champions è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale", le parole del calciatore che ha poi proseguito: "Il gol segnato ad aprile agli azzurri? Una vittoria importante per l’Empoli nella corsa salvezza. Sapevo che il Napoli mi stava seguendo e forse quel pomeriggio ho dato loro la spinta per prendermi".

Napoli ha battuto la concorrenza. Gli azzurri hanno battuto la concorrenza di Inter, Roma e Atletico Madrid. "C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente", le sue parole.

Pronto per Ancelotti. "Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica", ha aggiunto l'esterno.